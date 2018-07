Hoy recibí la mejor sorpresa antes de la posesión: Anita se acercó a mi, me ofreció un café y me dijo que si era Juanita que su hijo Jairo le había pedido buscarme para decirme que había votado por mi. Nos dimos un abrazo inmenso. ¡Gracias por la confianza! #20dejulio🇨🇴

