El embajador encargado de China en Colombia dijo en Blu Radio que confía en que el proceso para construir el metro de Bogotá (a cargo de un consorcio chino) es “transparente”, pues en su país la “disciplina” está por encima de las leyes y por eso castiga con dureza la corrupción.

“Lo que les puedo asegurar es que China Harbouur [empresa que fue sancionada por fraude] no es Odebrecht. […] Estoy seguro que en China tenemos muchos menos problemas de corrupción que en todo el mundo”, aseveró el diplomático.

El embajador encargado dijo que Colombia no tiene por qué preocuparse de que ese proyecto se convierta en un escándalo de corrupción, pese a que la compañía China Harbour fue sancionada por el Banco Mundial por fraude y, durante las elecciones presidenciales de Sri Lanka en 2015, fue señalada de hacer pagos y aportes a la campaña del expresidente Mahinda Rajapaksa, según una investigación de The New York Times, citada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Asimismo, Xu Wei señaló en la emisora, que si bien ya no se condena con pena de muerte a los corruptos en China, estos sí son castigados con cadena perpetua.

Además, en diálogo con La FM, el diplomático agregó que la empresa en cuestión “tiene un concepto de responsabilidad clarito” y que por lo mismo, Bogotá tendrá un metro “de primera calidad”.

Cabe recordar que ha sido el exalcalde Gustavo Petro el que más ha insistido en que el proceso de la licitación del metro elevado que propuso Enrique Peñalosa tiene ciertas irregularidades y que insistirá en que se investigue para que, eventualmente, el proyecto se suspenda.