Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, fue liberado el martes 6 de junio en horas de la tarde Heriberto Urbina Lacouture, el reconocido ganadero que había sido secuestrado por el Eln el 25 de abril en el departamento del Cesar. Su hijo fue quien confirmó la noticia. “Gracias a Dios mi papá de regreso, acá lo llevo al lado, vamos en carretera, muy contentos”, expresó.

Heriberto Urbina, hijo del empresario, dijo a medios de comunicación que su padre fue liberado en Ocaña y que del proceso participó la Iglesia católica, además del organismo humanitario.

“El doctor Carlos Camargo propició todo para el contacto con el grupo que tenía a mi padre”, dijo. Fue entonces la Defensoría la principal mediadora entre la familia y el grupo armado al margen de la ley, quienes finalmente garantizaron el reencuentro con su papá finalizando la tarde.

Así mismo, explicó que el estado de salud de Heriberto Urbina Lacouture es estable.

“Mi papá está bastante bien”, contó el hijo, pese a que tuvo quebrantos de salud durante el cautiverio, según le dijo su padre, ya que habría sufrido una fuerte caída y en algunos momentos no pudo pararse de la cama, por lo que sus secuestrados tenían que ayudarlo.

Además, atravesó por algunos episodios de depresión durante los primeros días de secuestro.

“Llegó un momento donde pensó que definitivamente no iba a salir del secuestro; al principio las condiciones fueron muy duras, muy difíciles. Parece que al principio hubo algo de maltrato, después mejoraron el trato, pero tuvo buena comida, elementos de aseo. Llega sin teléfono celular, sin nada, prácticamente como un NN”, relató su hijo, quien mientras más pasaban los días se iba haciendo a la idea de que quizá no volvería a ver a su padre, pues no sabía si le estaban dando buen trato y atendiendo su situación de salud.

“No solo él estaba secuestrado, sino también la familia. A nosotros nos tocó bastante duro, la zozobra, el tema de vivir unas negociaciones con unas amenazas”, concluyó.

El importante ganadero había sido secuestrado en Curumaní, Cesar, cuando fue raptado por hombres desconocidos, mientras se encontraba en una planta de servicio al interior de su camioneta, la que en ese momento era manejada por su chofer. Fue tomado por la fuerza, para después ser subido a un vehículo con rumbo desconocido.