El nuevo presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes se refirió a la elección de la nueva fiscal general de la Nación después de la jornada de marchas que vivió Bogotá el pasado 8 de febrero.

Los magistrados de la corte debían elegir a la fiscal general de la terna que había propuesto el presidente de la República Gustavo Petro, entre la cual están Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez. Sin embargo, ese día no hubo acuerdo entre los magistrados y ninguna candidata alcanzó los 16 votos requeridos, por lo que la vicefiscal Martha Mancera asumió el cargo temporalmente.

El 22 de febrero se debe volver a sesión para elegir a la fiscal, pero a Reyes le preocupa el tema de seguridad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entidad que también hace parte de la rama judicial.

Para Reyes no puede volver a suceder la toma del Palacio de Justicia de 1985. La justicia tiene que ser objeto de análisis y de escrutinio, pero no ser causa de actos de violencia.

Si las marchas convocadas por el presidente de Colombia Gustavo Petro, quien defendió a Verónica Alcocer, se llegan a repetir alrededor del palacio el jueves 22 de febrero poniendo en riesgo a los magistrados sería necesario aplazar la sesión.

“Es decir, una persona prudente cuando ve una cosa como esta, lo que tendrá que hacer, (el presidente de la Corte Suprema de Justicia) es decir: ‘Mire, no podemos decidir hoy porque esto puede generar estos efectos y mi primera misión también es proteger la vida de los magistrados’, por ejemplo. Entonces yo diría: ‘Suspendemos la agenda hasta que el ambiente no esté en unas condiciones, claro de manifestación, pueden manifestarse, puede haber toda clase de expresión. Lo que no puede haber es violencia”, declaró en conversación con Blu Radio.