El congresista contó, en entrevista con Blu Radio, que recibió una notificación de la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Colombia donde le informan del revocamiento de su visa, sin dar una explicación concreta.

“Yo tengo visa para ingresar a los Estados Unidos desde hace más de 30 años. Nunca he tenido ninguna dificultad, y tampoco tengo ninguna investigación ni en la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía, por lo menos que yo sepa. De tal modo que no tengo ninguna duda que la decisión de la embajada está asociada a la circunstancia de que nosotros después del desayuno con el embajador Kevin Whitaker tomamos la decisión, yo en particular, de salir a explicar a los medios de comunicación lo que había ocurrido en el desayuno”, manifestó.

De acuerdo con Cárdenas, según dijo en la emisora, Whitaker consideraría que hubo una violación a la confidencialidad del desayuno, que el embajador preparó para incentivar a la comisión accidental de la Cámara aprobar las objeciones del presidente Iván Duque a la Justicia Especial Para la Paz (JEP).

El representante a la Cámara confesó, en el medio, que cuando escuchó al funcionario estadounidense hablar de su molestia por el rompimiento de la confidencialidad de esa reunión, él se preguntó: “¿Y en qué momento Whitaker nos reclamó confidencialidad?”, por lo que consultó a los otros congresistas y le confirmaron que el estadounidense sí había pedido no divulgar lo que se hablara en dicha reunión.

“Pero le quiero decir con toda la sinceridad, yo no lo descifré con claridad. Tanto así que al salir del desayuno acordamos que no hablaríamos ante los medios de esa reunión, sino a posteriori de que se produjeran las votaciones en la cámara de representantes. Así lo hicimos. Yo fui el primero que salió a decir todos los detalles de la misma”, manifestó.

Noticias en desarrollo…