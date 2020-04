green

María Victoria, como se llama la mujer en cuestión, indicó en esa emisora que quería hablar ante la opinión pública para disculparse con los agentes de la Policía que ella insultó, pero terminó criticándolos más y justificando la forma en la que actuó ella.

Según su relato, ella fue a hacer mercado y metió algunos productos en su cartera porque todo lo que quería llevar no le cabía en las manos, los encargados del lugar advirtieron esa situación y pensaron que ella quería robárselos. Acto seguido, los trabajadores del lugar llamaron a la Policía.

La mujer sostiene que los agentes le pidieron la cédula, ella les explicó que no iba a robar nada del supermercado y la dejaron ir. Minutos después, según ella, María Victoria se dio cuenta de que los policías no le habían devuelto la cédula, situación que la molestó bastante.

Ella aseguró en la entrevista que entró en pánico y por eso trató como trató a los agentes. Acto seguido, se mostró indignada por los videos que grabaron ellos. “Quiero pedirles disculpas a los policías por tratarlos así, pero lo que no fue leal fue que me hubieran grabado, hubieran sacado ese video viral y por eso mi trabajo me despidió. Era un día festivo, de lunes a viernes uno trabaja”, aseguró María Victoria.

Su justificación llegó al punto de afirmar que ella fue “amable” con los policías. “Hubo un maltrato a la autoridad, pero ese fue el pedazo que ustedes vieron. Ellos me trataron mal todo el tiempo. Yo antes fui amable con ellos”, concluyó la mujer.

Sobre las críticas que recibió durante la última semana luego de que se conociera que a comienzos de marzo estuvo en Estados Unidos y al llegar al país no estaba en aislamiento preventivo, la mujer insistió en que cuando llegó a Colombia nadie en el aeropuerto le indicó que debía hacerlo. Esta es la entrevista completa de la mujer en La W: