En la mañana de este viernes, Colmenares, papá del estudiante de los Andes Andrés Colmenares —que falleció después de una fiesta de Halloween— escribió en Twitter que los representantes a la Cámara demostraron “compromiso” para “garantizarle al gobierno los recursos que necesita”.

Ese comentario provocó la reacción de varios tuiteros que se mostraron en desacuerdo con la aprobación de la reforma tributaria; pero hubo una en particular que, notoriamente, molestó a Colmenares.

“Que tristeza que piense así… ¿A qué horas fue que mataron a su hijo?”, le dijo una tuitera a Colmenares, a lo que él respondió:

“No lo puedo precisar. Pero quedo pendiente de que me avises cuando te maten alguno tuyo, si es que los tienes o los llegas a tener. Y no es conmigo que debes calmar tus amarguras o tus frigideces”, escribió el padre del difunto.

El comentario fuera de lugar de la tuitera también fue criticado por varias personas que resaltaron que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y le pidieron que respetara “el dolor ajeno”.

Acá, la respuesta de Colmenares:

