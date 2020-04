green

Ese aviso de la funcionaria provocó una respuesta conjunta del procurador Fernando Carrillo, el fiscal Francisco Barbosa y el contralor Carlos Felipe Córdoba, en el sentido de que los tres organismos son autónomos e independientes y que ya vienen trabajando en el tema desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Pero también dio origen al comentario editorial de Gómez, director del informativo ‘6AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, que, basado en varias metáforas, tejió una dura crítica a la vicepresidenta, comenzando por la de la llanta de repuesto.

“Hay cosas que los colombianos nunca hemos podido entender, por ejemplo, por qué los vicepresidentes creen que su utilidad supera con creces a aquella que les otorga la Constitución, y que no es otra —y lo voy a decir con la crudeza que reclaman estos tiempos difíciles— que la de ser llantas de repuesto”, empezó diciendo Gómez, y reforzó su símil: “Y de llantas parecen a veces tener solo el aire con que inflan los pulmones”.

Después apeló al recuerdo (a una comparación, en realidad), y a una metáfora más, para dejar en evidencia la actitud de la vicepresidenta. “Desde hace muchos años, y con excepciones que se cuentan con los dedos de la mano, como ese discreto índice de sobriedad que fue Gustavo Bell, los vicepresidentes se pavonean, exhiben plumajes que no les lucen y posan de estadistas y reclaman poderes y recursos, y pasan el día dando declaraciones en asuntos que no son de su competencia”.

“Y cuando alguien les recuerda que son la goma [la llanta] que está en el baúl [de un carro], se enfurecen y dicen que fueron elegidos en las urnas, que votaron por ellos, que no se les puede exigir que se limiten a un rol meramente constitucional”, lamentó el periodista. “Porque hasta la Constitución parece menor frente a las ínfulas, no digamos democráticas, sino demodramáticas, de algunos vicepresidentes”.

En ese punto, Gómez ya no habló más de “los vicepresidentes”, en plural, sino que se dirigió directamente a Ramírez, agregando más metáforas. “Por eso, la doctora Marta Lucía, volando sobre su autosuficiencia, ha parido este bloque interinstitucional de lucha contra la corrupción, que no les gustó a Fernando Carrillo, a Felipe Córdoba y a Francisco Barbosa, y le recordaron que desde el inicio de la pandemia hay un equipo integrado por servidores de alto nivel, que están haciendo frente a la corrupción. Que son ellos los encargados de estudiar y de investigar eso, y que en este baile se está bailando antes de que ella llegara a la fiesta y le dijeron que ellos representan la autonomía, que son independientes, que no son parte de ningún equipo élite que ella lidere”.

Y cerró con una analogía más: “Y desde la torre de control los organismo de eso, de control, le han pedido a la vicepresidenta que aterrice, que ahí están las pistas esperando por ella y que en materia de corrupción, definitivamente, a ella le va mejor explicándola en medios que combatiéndola”.

En la presentación del tema, Darcy Quinn había dicho que el procurador, el fiscal y el contralor habían asumido esa actitud para hacer prevalecer la independencia de las ‘ías’ (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) y porque “tampoco les parece estar supeditados en estos momentos a la vicepresidenta, sobre todo cuando hay tantos cuestionamientos hacia ella y hacia su esposo por temas también precisamente de corrupción”.