Duque habló de varios temas durante el XIII Foro Atlántico “Iberoamérica y el mundo: desafíos post-pandemia”, entre ellas la paz en Colombia y las críticas de su antecesor.

Aunque dijo que no pretendía contestarle a nadie, al ser preguntado por las palabras de Juan Manuel Santos su respuesta fue citar al cantautor argentino: “Siempre me acuerdo del tango que dice ‘la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser’“.

“Los hechos son más elocuentes que los discursos”, agregó, y dijo que, aunque como senador tuvo muchos reparos contra el proceso de paz, e hizo campaña por el ‘No’ en el plebiscito, dijo que hizo campaña frente a la paz con la frase “ni trizas ni risas”.

Según él, con esto quiso apartarse de sectores de ambos extremos del espectro político: unos “que hablaban de hacer trizas el acuerdo” y otros que “decían quizás, quizás, quizás sobre si iban a reparar a las víctimas”.

Es por eso que el jefe de Estado aseguró que su posición política es el centro: “Cuando a uno la extrema derecha le dice que uno es de izquierda y la extrema izquierda le dice a uno que uno es de extrema derecha, quiere decir que estoy en el lugar ideal, que es el puro centro“, sostuvo.