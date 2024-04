En un vivo discurso en Cali, el presidente Gustavo Petro le anunció al país que empezaría a trabajar por una asamblea nacional constituyente (que él denomina “proceso constituyente”), entre otras razones, para superar las dificultades que encontraban en el Congreso de la República las diferentes reformas sociales y económicas que le ha planteado al país.

Decía el mandatario que si las instituciones que hay en el país no son capaces de estar a la altura de esas reformas (que ‘todo’ el pueblo decretó, según las cuentas del jefe de Estado), la única salida que le queda al país es la reforma a la Constitución, aunque todavía no ha aclarado plenamente cómo sería el proceso ni los fines últimos para los que lo convoca.

El panorama se enrareció, y pareció darle la razón al presidente de la República, cuando se cayó en el Legislativo la reforma a la salud, lo cual provocó unas infamantes declaraciones de Petro contra los legisladores. Eso, a su vez, desató una dura respuesta del presidente del Senado, Iván Name, que exigió respeto, y a partir de ahí la distancia entre las dos ramas del poder publico se amplió mucho más.

Sin embargo, este martes por la noche el Senado aprobó en segundo debate la reforma a la salud, que representa no solo un triunfo para el presidente y sus partidarios —que el Pacto Histórico celebró con júbilo—, sino una prueba fehaciente de que las instituciones que tanto critica el mandatario sí funcionan y es mediante el debate democrático y sus reglas de juego como el país puede avanzar.

“Felicito al senado por dar una [sic] gran paso en la aprobación de un proyecto de ley que busca aumentar la cobertura para que muchas más personas de la tercera edad obtengan una pensión”, escribió el presidente Petro en X, celebrando la decisión del Legislativo, y de inmediato surgieron voces señalando que al presidente le gusta y el Congreso cuando pasan sus propuestas, pero lo descalifica cuando no.

La arquitectura del Estado de Derecho (basada en principio en las tres ramas del poder) no está diseñada para que funcione como un mecanismo aceitado en el que no existen las tensiones. Esas tres ramas fueron concebidas como un sistema de pesos y contrapesos gracias al cual el Estado avanza bajo las reglas democráticas, que implican discrepancias y discusiones, y también, cómo no, éxitos y fracasos.

“Un gran paso ha superado la Reforma Pensional, el proyecto de Ley ha sido aprobado en el Senado de la República”, escribió, a su turno, la Presidencia en la misma red social, elogiando como el presidente Petro la decisión del Legislativo.

El paso de esta iniciativa, que ahora será discutida en la Cámara de Representantes, en donde encontrará más favorabilidad, le resta piso al discurso presidencial que agita la idea de una constituyente como única salida a los problemas que aquejan al país, y como única herramienta para conseguir las reformas que plantea el presidente Petro.

De hecho, el Congreso ya le aprobó su también muy discutida reforma tributaria que incluso da muestras de haber quedado incompleta, no por culpa del Legislativo, sino desde su concepción, por lo que ahora se anticipa que otra reforma de la misma índole será presentada dentro de poco.

Por todo eso, queda probado que la reforma pensional también puso en camino de jubilación la idea de constituyente del presidente Petro (lo mismo que las marchas del domingo pasado, que indudablemente estuvieron integradas por el pueblo, constituyente primario que siempre invoca el jefe de Estado), ya que el Congreso de la República no es precisamente el mayor obstáculo para las reformas.

Pero la aprobación de la reforma pensional hace hilar aún más delgado a los opositores del presidente Petro. ¿Si en el Congreso se discuten y pasan las reformas, qué necesidad hay que una constituyente? ¿Hay en la idea del presidente Petro propósitos superiores que aún Colombia no tiene claros?

