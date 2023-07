Eduvard Balanta, un pastor de una congregación cristiana con sede en Corinto, Cauca, lleva más de un mes buscando a su hijo Edward Esteban, que el 4 de junio anterior salió de su casa, aparentemente con destino a Ibagué. Desde ese día, no han tenido comunicación y no tienen ni una pista de su paradero.

“Él me dijo que iba a ir de paseo con un amigo a Armenia y después a Ibagué, que demorarían unos tres días y que cada uno iba en moto. Yo le recomendé que no fuera, pero no hizo caso y arrancó”, le indicó Balanta a Q’HUBO.