Dos hombres que iban en la motocicleta XCD 125 Bajaj negra de placa FIU 30C, murieron en un accidente de tránsito ocurrido en ‘La Vuelta de Bilocha’, un sector en Planadas.

Se conoció que Gilberto Bustamante Esquivel, de 52 años y conocido entre sus seres queridos como ‘Rambo,‘ falleció de manera inmediata. El cuerpo quedó entre el separador de la vía y una zona verde.

Por su parte, Ricardo Murcia Devia, de 25 años, fue trasladado a un centro médico en delicado estado de salud, pero no pudo recuperarse y horas después partió de este mundo. Algunas personas indicaron que los fallecidos no llevaban el casco puesto y que al parecer habían salido de una fiesta, por lo que iban en estado de embriaguez. No obstante, estas versiones no fueron confirmadas por las autoridades.

Mientras tanto, familiares respondieron a los mensajes publicados en redes sociales en los que algunos tildaron a los fallecidos de imprudentes y “locos”. “Por el motivo que sea, nadie debe de gozar del dolor ajeno. Además, las personas no saben nada. Es mejor que no opinen”.

Las exequias de ‘Rambo’ se llevaron a cabo ayer. Lo recordarán como un “amigo leal, que en vida demostró el valor de la amistad”. Por su parte, las exequias de Ricardo serán hoy. “Mi hermanito bello, tengo el alma hecha pedazos. Daría lo que fuera para que estuvieras entre nosotros de nuevo. Te estoy extrañando mucho”, expresó una familiar del muchacho.