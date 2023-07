Un fuerte accidente de tránsito se presentó en la vía Ubaté–Zipaquirá, a la altura del sector El Olivo cerca el cruce del Neusa, en Cogua, Cundinamarca, que involucró a un vehículo de carga y una buseta de servicio publico afiliada a la empresa Transportes Reina.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho, que se presentó sobre las 5:00 de la mañana, ocurrió luego de que el conductor de la tractomula arrollara a un caballo suelto que se encontraba deambulando sobre la vía lo que provocó que perdiera el control, cruzara el separador e invadiera el carril contrario chocando de frente contra la buseta.

Como consecuencia del fuerte impacto más de 10 personas resultaron lesionadas, entre ellas el conductor del vehículo de transporte público, el cual quedó atrapado entre las latas. Tras ser auxiliado, minutos más tarde falleció debido a la gravedad de las heridas. La víctima fatal fue identificada como Fabio Galeano de 47 años de edad.

Todos los heridos, entre quienes se encuentra una niña de aproximadamente 3 años, fueron trasladados al hospital regional de Zipaquirá donde a esta hora siguen en observación médica en la unidad de urgencias.

A esta hora la movilidad sigue afectada debido a las largas filas de vehículos que por más de tres horas se fueron represando debido a las labores de rescate por parte de las autoridades.

Varios usuarios de este trayecto vial llamaron la atención sobre el estado de la vía y la falta de iluminación en las horas de la noche. “Venía por esta vía en el momento que sucedió el accidente; el peaje queda a escasos mil metros y hay alto riesgo de accidentes. No hay iluminación, no hay demarcación, no hay líneas blancas reflectivas ni ningún dispositivo. ¿Cómo es posible que esto suceda en una vía nacional y a escasos metros del peaje? ¿En qué están utilizando el dinero que recogen?”, indicó uno de los testigos.