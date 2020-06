El joven tenía 22 años de edad y falleció en la noche del miércoles en la clínica La Victoria luego de que, según medios locales, un carro lo arrollara a la altura de la calle Murillo con carrera 18, cuando el joven se desplazaba en una bicicleta a motor y con su maleta de la empresa Rappi.

Emisora Atlántico dice que testigos del accidente aseguran que Utria Romero “permaneció tirado en la vía desangrándose por más de 10 minutos”, hasta que una ambulancia llegó y el personal paramédico lo levantó para trasladarlo a la clínica.

Pero el medio local Hora 7-24 Noticias difundió un video, grabado por testigos, en donde se aprecia que una ambulancia ya había pasado por el lugar, que sus ocupantes se detuvieron a observar pero que se alejaron sin siquiera bajarse a ayudar.

De hecho, en la grabación se observa que un policía dialoga con el copiloto de la ambulancia, pero tampoco fue posible que lo recogiera. No obstante, se desconoce si el vehículo llevaba paciente y por esa razón no lo auxilió.

“Los señores de la ambulancia no lo quieren llevar, prefirieron irse y no llevar al muchacho. Lo ignoraron por completo. La Policía los paró, y nada”, dice el hombre que graba, mientras que varias personas gritan para que la ambulancia no se aleje.