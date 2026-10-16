Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio de violencia alteró la tranquilidad en el barrio Santofimio, ubicado en el sur de Ibagué, el jueves 15 de octubre, cuando una discusión entre dos mujeres originó una serie de hechos que terminó con disparos contra un vehículo. Según información preliminar citada por el medio El Nuevo Día, la disputa estaría relacionada con la venta de una vivienda cercana al río Combeima, lo que habría desencadenado la confrontación inicial.

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De acuerdo con las primeras versiones de los testigos y las autoridades, el desacuerdo por el inmueble llevó a una fuerte discusión entre una de las mujeres, identificada con el alias de ‘La Crespa’, y otra ciudadana. En medio del altercado, una de las mujeres habría utilizado un elemento cortopunzante para agredir a su contraparte, lo que agravó la situación y terminó involucrando también a sus parejas sentimentales. Ambos hombres, según los testimonios entregados, presuntamente se enfrentaron físicamente como consecuencia directa de la riña inicial entre las dos mujeres.

La tensión no terminó con la pelea física. Según los reportes recogidos, dos de las personas implicadas, quienes se desplazaban en motocicleta, habrían realizado disparos contra un vehículo que pertenecía a la pareja opuesta. Este episodio eleva el nivel de violencia del conflicto, generando preocupación entre los habitantes del sector y exigiendo una respuesta clara por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales que permitan identificar a los presuntos responsables de accionar el arma de fuego. El caso continúa bajo investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si, efectivamente, la disputa relacionada con la venta del inmueble fue el detonante principal de estos hechos violentos. Las autoridades deberán contrastar las versiones recogidas, confirmar la secuencia de los acontecimientos e identificar plenamente a las personas involucradas antes de emitir conclusiones definitivas sobre el motivo de la confrontación y las responsabilidades derivadas de este incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el motivo de la pelea en el barrio Santofimio de Ibagué?

Según la información citada por El Nuevo Día, la pelea se habría originado por desacuerdos en torno a la venta de una vivienda localizada cerca del río Combeima. El conflicto inicial entre las dos mujeres evolucionó a una confrontación física, involucrando también a sus parejas, pero las autoridades aún deben confirmar si este fue el motivo principal de los hechos violentos.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras los disparos en el sur de Ibagué?

Las autoridades han iniciado una investigación para establecer la secuencia de los acontecimientos, verificar las versiones disponibles e identificar a los posibles responsables. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de quienes habrían disparado y se mantienen a la espera de mayores avances en el proceso de verificación de los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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