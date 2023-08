Con un artefacto explosivo que mató a dos policías y dejó heridos a un coronel y a un sargento de la institución, las disidencias de las Farc saludaron este jueves 31 de agosto el reinicio de los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

(Le interesa: Sigue ofensiva del Ejército contra disidencias de las Farc; aumentó pie de fuerza en Cauca)

Pocas horas antes de que ambas partes se reúnan en Suárez (Cauca), una de sus estructuras ejecutó un atentado terrorista contra una patrulla de la Policía que iba a cubrir un servicio en el municipio de Puerto Lleras, en el sur del Meta.

El ataque se produjo a las 8:40 de la mañana, de acuerdo con el gobernador de ese departamento, Juan Guillermo Zuluaga, que arremetió contra el Gobierno de Petro por la situación de orden público que se vive en el país.

“Es muy doloroso porque estos mismos sinvergüenzas, los mismos que están pidiendo el cese al fuego, los mismos que están sentados en una mesa hablando de paz, son los mismo que el fin de semana, en Puerto Lleras reunieron a la comunidad para decirle por quién votar y por quién no deben votar”, dijo Zuluaga en Caracol Radio refiriéndose a las disidencias de las Farc.

“Y cinismo hablando de paz”, agregó el mandatario en la frecuencia radial. “Por el otro lado están matando policías, secuestrando y atentando. Aquí siguen a sus anchas y cometiendo fechorías”.

El mandatario también contó que la misma comunidad del sector donde se llevó a cabo el atentado llevó a los dos uniformados que quedaron heridos, uno de ellos, un coronel comandante del distrito de Policía, hasta Puerto Lleras.

El reporte que recibió Zuluaga del estado de salud de los dos heridos es que están estables. “Pero con dolor tengo que reportar que dos nuevos héroes son asesinados, y se suman a la larga lista, porque se les volvió un deporte matar policías y contra la fuerza pública y contra la población civil”, agregó el gobernador en el mismo medio.

“Ellos no tienen distingo de ninguna condición, ni valor ni respeto por la vida humana”, siguió Zuluaga, evidentemente indignado.

Llamó la atención del ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien le solicitó “una ofensiva muy fuerte para dar con la captura de estos delincuentes. No se pueden seguir levantando órdenes de captura, no se puede ni siquiera considerar el cese al fuego. No se les puede permitir que sigan como Pedro por su casa”.

“Lo que debemos hacer es enfrentarlos, combatirlos, para poder proteger a la comunidad y a la fuerza pública. No permitirles que se sigan fortaleciendo como efectivamente se están fortaleciendo”, terminó, enfático, el mandatario regional en la emisora.