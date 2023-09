La prensa en Colombia vuelve a ser objeto de amenazas por cumplir con su labor de informar. Esta vez, un equipo periodístico de Caracol Radio fue amenazado por disidencias de las Farc en Guaviare, según reportó la emisora.

La razón de la intimidación se debe a que los comunicadores en esa región informaron esta semana del asalto a una embarcación y el intento de robo de 120 cabezas de ganado que intentaron hacer una estructura de las disidencias de las Farc en zona rural de Guaviare, según reportó el propio Ejército Nacional.

La divulgación de esa noticia no gustó para nada entre los guerrilleros y uno de ellos decidió comunicarse con el equipo periodístico de Caracol Radio, quien en la charla se identificó al contar la estructura de la que él hace parte: “Yo hago parte del Frente Primero Armando Ríos de las Farc-ep. Deje de hablar mie… de nosotros. Ustedes dicen que nosotros hemos robado ganado y un poco de mari… Nosotros no tenemos nada que ver con eso”.

El guerrillero, en un tono burlesco y grosero, negó tajantemente que ese grupo armado estuviera detrás del intento de robo que reportó el Ejército: “Con ese ganado no pasó nada, nosotros no hemos desplazado a nadie. No tenemos que meternos con la población civil y no tengo que darle aclaraciones a usted de nada de eso”.

Sumado a ello, el subversivo quiso imponer que los periodistas de Caracol Radio dieran la información de una manera diferente y en ese momento lanzó una grave intimidación, pues se ofuscó bastante porque la emisora los llamara disidentes de las Farc.

“Nosotros no somos disidencia, váyanse borrando eso de la mente. Eso lo inculcó la derecha. Bájele a eso de estarnos diciendo disidentes del frente primero de ‘Iván Mordisco’. No señor, nosotros no somos disidentes. Solo le estoy diciendo eso, usted mirará. Ventilen como es la situación y la realidad”, dijo el guerrillero en el audio divulgado por la cadena radial.