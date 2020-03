green

En ese momento, el presidente Iván Duque la interrumpió para señalar que él no dijo eso en el diálogo con la emisora, sino que usó la palabra “absurdo” para referirse a la medida de “cerrar la sociedad” por tres meses, como lo han sugerido algunos.

“Yo he dicho que todas las medidas se analizan, pero yo sí le pido el favor que no ponga en boca mía cosas que no he dicho”, le manifestó Duque a la reportera, que intentó seguir con su pregunta; le fue peor.

“Presidente, dijo usted que la posibilidad de clausurar la sociedad por 3 meses era absurda, pero es una cosa que decidieron Francia….”, en ese momento Duque la interrumpió y le preguntó: “¿Por 3 meses?”, y siguió:

“Perdón, ¿la cerraron [la sociedad] por 3 meses? No, es que yo creo que seamos claros en la manera de preguntar para yo contestarle con tranquilidad. Si usted me dice a mí que se han hecho confinamientos, claro que se han hecho. Y esas medidas son medidas que se analizan, lo dije. […] Si usted está diciendo que hay unos cierres de la sociedad por tres meses, primero, eso no es lo que está ocurriendo en muchos países donde se han mantenido muchos servicios […], ese tipo de medidas, como he dicho, se analizan, pero un cierre inderteminado de una sociedad en el tiempo, yo no he escuchado el primer país que lo esté haciendo”.

Pero la cosa no quedó ahí. La periodista quiso seguir con la entrevista, y enojó al presidente, por lo que hasta Néstor Morales, periodista de Blu Radio, pidió claridad.

—Perfecto. Hecha la corrección. Lo que usted dice es absurdo. Por otro lado, también le he escuchado aplaudir la posición del Gobierno británico, que ha tomado decisiones que son controversiales aquí… —le dijo la comunicadora a Duque.

—A ver. Perdón. Usted acaba de decir que lo que yo he dicho es absurdo. Entonces, si lo que yo he dicho es absurdo… —manifestó el jefe de Estado, que fue interrumpido por la comunicadora.

—No, no, no. Yo no he dicho que… —dijo la reportera, intentando remediar su ligereza.

—Esa fue la frase que usted acabo de mencionar —señaló Duque.

—Presidente, no se equivoque. Yo no he dicho que lo que usted dijo es absurdo. Lo que dije es que había dicho la palabra absurda para calificar algo que se estaba proponiendo —le aclaró la periodista.

—Entonces aclaremos —intervino Néstor Morales.

Finalmente la discusión terminó cuando Duque señaló, en la emisora, que si bien las medidas del Reino Unido han sido controversiales, también vale la pena mirarlas, así como las que tomaron China, Italia y otros países, y eso no es “absurdo ni demencial”.