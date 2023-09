A través de su cuenta en la red social X, un joven identificado como Ernesto Vera Pico dio a conocer que salió favorecido en un fallo judicial por una indemnización que deberá pagarle una discoteca en Bucaramanga en la que fue agredido en 2019 cuando departía con varios de sus amigos, según informó Blu Radio.

El monto que deberá pagarle el negocio a Vera Pico son 200 millones de pesos, que se justifican en las fracturas que tuvo el joven en su mandibula y su rostro por la brutal agresión que recibió por parte de uno de los vigilantes, adscrito a la discoteca La Cerve y la empresa de logística Staff Pro, según la emisora.

El fallo judicial, emitido por el Tribunal Superior de Bucaramanga, establece que Johana Estela Uribe Benítez y Óscar Eduardo Calderón Pérez, propietarios de la discoteca, son condenados de manera solidaria a pagar la indemnización a los demandantes, de acuerdo con la cadena radial.

Una vez más la verdad sale a la luz y la Justicia me da la razón, esta vez con el fallo del tribunal que confirma la decisión de primera instancia, rectificando que los dueños de la cerve ahora EL SOLAR y también dueños de la discoteca TREMENDA, ESCOBAR, DELIRIO, EVA SKYBAR… pic.twitter.com/k2xqhOM0DD — Ernesto. (@Ernestoverap) September 12, 2023

Al respecto, Ernesto Vera Pico se pronunció en sus redes sociales al conocer la noticia en la que salió beneficiado económicamente por este hecho.

“Una vez más la verdad sale a la luz y la justicia me da la razón. Espero con esto poner punto final a este capítulo y seguir con los tratamientos que aún, 4 años después, me hacen falta. Además, sigo a la espera del proceso penal contra dos de los dueños. En la vida uno debe actuar bien, ser empático y ponerse en los zapatos del otro, no pisotear a nadie porque tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz y la vida le da a cada quien lo que le corresponde”, comentó.