La funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) tan solo duró dos meses en el cargo, luego de ser declarada como insubsistente su dirección en ese centro penitenciario de Barranquilla, Atlántico.

Magda Hernández fue retirada de su puesto de jefe del penal, y después de esta acción decidió denunciar presuntas irregularidades ligadas a la corrupción dentro del centro de reclusión situado en la Vía 40 con calle 52.

Los fuertes señalamientos de la exdirectora de la Modelo se dieron en el marco de una entrevista concedida a los micrófonos de Atlántico en Noticias, programa radial liderado por el periodista Jorge Cura.

Exdirectora de la Modelo de Barranquilla denuncia corrupción dentro de la cárcel

Lo primero que comentó la exdirectora de la cárcel Modelo de Barranquilla tiene relación con su salida del cargo:

“[…] Luego de haber informado una amenaza a mí y mi familia el día 22 de marzo me dicen por WhatsApp que no había problema, que no me preocupara. El día 27 me notifican de mi insubsistencia”, mencionó Magda Hernández.

Acto seguido, el entrevistador le preguntó: “¿Qué pasa dentro de la Modelo?”. Frente al interrogante, la exdirectora se desahogó y le dio por hablar de las presuntas irregularidades dentro de ese centro penitenciario.

“[…] La corrupción es fácilmente visible, donde desafortunadamente no se toman las medidas pertinentes para acabar con esa corrupción. Cuando digo que no se acaba fácilmente me refiero a que en el mundo penitenciario todo el mundo señala, pero nadie se atreve a pasar un informe por escrito para tomar las evidencias correspondientes y hacer denuncias”, dijo a la emisora antes citada.

Además, la exdirectora de ese penal aseguró que en los diferentes patios que conforman el centro de reclusión se encuentran televisores, joyas, dineros y otros objetos.

Por último, señaló que en la cárcel tiene más poder los presos que los propios funcionario del Inpec.

“[…] La verdad yo diría que sí, ustedes van a la cárcel Modelo y ven los reclusos transitando sin ningún problema, se hacen los llamados de atención para cumplir los protocolos de seguridad y no se adelantaban”, aseveró.

Acá, la entrevista completa con la exdirectora: