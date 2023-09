En el marco del Día sin carro y sin moto en Bogotá, que se lleva a cabo este jueves 21 de septiembre, en la emisora hablaron con un grupo de taxistas que estaba en el Portal Norte jugando cartas, justo cuando más personas estaban en la calle buscando transporte para llegar a sus destinos.

(Vea también: Día sin carro en Bogotá EN VIVO: qué vehículos NO pueden salir y cómo está Transmilenio)

Fue en ese momento que Néstor Morales, quien dirige el programa ‘Mañanas Blu’, cuestionó a los conductores por entretenerse durante la jornada que, se supone, les va a representar más trabajo.

“¿Qué hacen jugando cartas el Día sin carro y sin moto? ¿Hoy no es el día en el que tienen más trabajo?”, dijo en un principio el periodista.

Día sin carro Bogotá hoy: respuesta de taxistas a Néstor Morales

Ante el regaño, uno de los conductores explicó en Blu Radio que están quietos porque la “Policía está jodiendo mucho”, provocando revuelo en la mesa de trabajo por el argumento que dio.

“No tenemos pico y placa, la Policía está jodiendo mucho. Sí dejan trabajar, solo que da susto porque ando mal de papeles“, precisó el taxista.

Morales intervino y agregó que no es que la Policía este molestando, sino que simplemente cumplen con su trabajo, haciendo énfasis en que si un conductor no tiene la documentación al día, no debería sacar el vehículo.

“No es que la Policía esté jodiendo mucho, es que ellos no cumplen… Si uno no tiene papeles, no puede salir. No es culpa de la Policía“, indicó.

Lee También

Finalmente, el trabajador confesó que no tiene el permiso de conducir al día, por lo que prefiere quedarse jugando cartas, ya que es más fácil que durante la jornada sin carro y sin moto los agentes de tránsito lo paren.