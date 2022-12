En horas de la mañana de este viernes, el director de la Policía, Mayor general Henry Armando Sanabria Cely, informó que luego de varias horas de investigación lograron el rescate del niño Érick Mathías Manosalva.

(Vea también: Abuelo de bebé raptado en Cesar reveló nombre de secuestrador: “Conocido, de crianza”)

“¡Bienvenido a la libertad! La Policía, en menos de 72 horas, rescató en el Cesar al pequeño Érick Mathías. Se llevaron a cabo los chequeos médicos para verificar su estado de salud”, escribió el funcionario a través de Twitter.

Luego, el menor de edad fue trasladado en helicóptero para ser entregado a sus angustiados padres, momento que fue registrado en video.

Erick Mathias Manosalva fue hallado a tan solo una hora y media de la zona donde fue secuestrado, en inmediación de la vereda San Juan de La Gloria, #Cesar. Tras el rescate, el menor fue trasladado en helicóptero para el reencuentro con sus padres: https://t.co/71SU1wIAt2 pic.twitter.com/x0etKUHESo — Vanguardia (@vanguardiacom) December 2, 2022

Detalles del secuestro y rescate de Érick Mathías, en Cesar

De acuerdo con las autoridades, cuatro hombres ingresaron en horas de la madrugada, del 29 de noviembre, a la finca de la familia del menor de edad en el municipio de La Gloria, Cesar.

Amordazaron a la mamá del niño, mientras el papá se encontraba trabajando. Luego, huyeron con la víctima a bordo de motocicletas.

Poco después, iniciaron las llamadas extorsivas donde le solicitaban al padre del niño 100 millones de pesos. Pero, en una de esas conversaciones el secuestrador le indicó que bajaría el monto de la extorsión a 50 millones, y asimismo le advirtió sobre las consecuencias.

En una de las llamadas, divulgada en Noticias Caracol, se escucha cuando el padre le indicaba al delincuente que no sabía de dónde iba a sacar ese dinero, y este le respondió: “No me importa, salga caminando porque si no consigue ese dinero para hoy le va a tocar caminar, pero para el entierro de su hijo”.

Luego de cuatro días, el Gaula de la Policía logró ubicar al niño a 45 kilómetros del lugar del rapto.

El menor se encontraba en una casa en compañía de tres adultos y una niña de aproximadamente dos años de edad, al parecer, hija de uno de los secuestradores.

Lee También

¿Quiénes estuvieron detrás del secuestro de Érick Mathías?

Después del rescate del menor, la Policía descubrió que los delincuentes detrás del secuestro eran unos vecinos y amigos de la familia, personas que crecieron y compartieron con los padres de la víctima.

Entre los capturados se encuentran: Martín Elías Vergel Carrillo, de 30 años, Yuranis Avendaño Puentes, de 19 años, y Rafael Enrique Orozco Garay, de 19 años, quienes deberán responder por el delito de secuestro.

#LoUltimo Capturaron a tres personas por el secuestro del bebé Erick Mathías Manosalva al sur del departamento del Cesar. Estos son Martín Elías Vergel Carrillo, de 30 años, Yuranis Avendaño Puentes, de 19 años, y Rafael Enrique Orozco Garay, de 19 años. pic.twitter.com/emfxz26cUl — Marllelys Salinas (@marllelyss) December 2, 2022

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de las autoridades en el municipio de Aguachica donde esperan efectuar los procedimientos preliminares para después presentarlos ante un juez de control de garantías.

Asimismo, las autoridades siguen en la búsqueda de otros sujetos que estarían involucrados en el hecho.