green

“He dejado a un lado el rigor de las cosas para tratar de ser más humano”, comentó el uniformado, de 32 años, a la periodista María Elvira Arango, en una entrevista que concedió para el espacio periodístico que ella dirige en el Canal Caracol.

-“Su hijo es un joven adolescente, de 12 años, que ya entiende. ¿Usted cómo le explicó lo que pasó?”-, preguntó la periodista.

-“Bastante duro llegar a explicarle a él, pero era mejor contarle, decirle lo que pasó; que estaba haciendo mi trabajo; que ocurrió algo que en ningún momento quería que pasara; que no fue mi intención hacerlo”, respondió el oficial.

-“¡Es que le dijeron a usted asesino!”, intervino Arango en la entrevista.

-“Sí, eso era lo que le tratábamos de explicarle con mi esposa para tatar de que él entendiera un poco más lo que estaba pasando. Él me conoce, es tranquilo”, añadió el hombre en un tono bajo que mantuvo durante toda su intervención.

En seguida, el oficial expresó el temor que siente de que su identidad se haga pública porque entonces su familia y él estarían en riesgo de que alguien haga algo para afectar su integridad. Además, confió en Dios para que el problema se resuelva a su favor y ojalá ante un la justicia penal militar, recogió el especial periodístico.

Si bien el capitán se reservó detalles más precisos sobre cómo sucedieron los hechos que terminaron con el deceso de Dilan Cruz, herido mortalmente con una munición disparada desde un escopeta calibre 12 el pasado 23 de noviembre en una manifestación en el centro de Bogotá, sí dijo a Los Informantes que actuó voluntariamente, siguiendo los protocolos y sin la intención de salir a matar.

“Es algo que nunca pensé que me fuera a pasar; soy cuidadoso en todos mis procedimientos; me quieren juzgar de inmediato y me da miedo de alguien tome alguna acción que pueda afectar a mi familia o a mí”, comentó el uniformado a María Elvira Arango, que no ahorró palabras para describir al capitán como un hombre sensible, humilde, católico, comprometido, digno, humano y al que le cuesta contener las lágrimas cuando habla sobre Dilan Cruz y el dolor que ocasionó a su familia.

Vea el reportaje de Los Informantes: