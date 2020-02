green

La persona, que es la primera de nacionalidad colombiana infectada con el virus chino —de la que la Cancillería no revelará su identidad hasta no tener su autorización— es joven, y era un tripulante (y no un turista) del crucero Diamond Princess, que fue puesto en cuarentena en la ciudad de Yokohama, informó Echeverri en Caracol Radio.

El funcionario dijo en la emisora que no conoce la edad exacta de la persona, y tampoco habló si era hombre o mujer. No obstante, en toda la entrevista se refirió al compatriota como él.

El colombiano enfermo se encuentra consiente —con síntomas de la enfermedad— en un hospital de Japón, donde recibe el monitoreo respectivo y mantiene contacto con la embajada de Colombia en ese país, agregó el vicecanciller en la entrevista.

Este ciudadano, además de ser el primer colombiano que se contagia de coronavirus, es el segundo latinoamericano con esa enfermedad, pues, en ese crucero también se infectó un argentino, que en su momento fue el primer caso de un latinoamericano contagiado por coronavirus.

Por otra parte, el funcionario señaló en Blu Radio, que ya hay autorización del gobierno chino para sacar a 14 colombianos de Wuhan, epicentro del coronavirus, que se efectuará el próximo sábado.

Hay colombianos que no quieren irse de esa ciudad, señaló el vicecanciller en esa frecuencia radial.