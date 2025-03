El 11 de marzo, en medio del revuelo que causó la ponencia de archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, estudiantes del Sena protagonizaron protestas a favor de la iniciativa.

De acuerdo con Inbofae, los jóvenes estarían alentados por el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico. Sin embargo, al ser abordados sobre el motivo que los llevó a reclamar, la respuesta no fue clara.

En uno de los videos se ve a dos estudiantes que no logran responder con claridad a la pregunta: ¿ustedes saben por qué están hoy acá? Por lo que el usuario que la compartió en redes indicó:

“Se pasan la pelota y terminan diciendo lo que dicen sus pancartas, con titubeos y nerviosismo. Que investiguen a todos los que instrumentalizan el Sena”, se lee en la publicación.

En otra grabación, esta vez a una estudiante, la misma entrevistadora plantea el interrogante: “¿Quién les dijo que iban a trabajar gratis, prácticamente?

“Exacto, esa es nuestra pelea…un señor de adentro, es como un senador. Estamos luchando, es por eso mismo, porque nos quieren quitar nuestros derechos”.

No leen, no saben, no entienden. pic.twitter.com/TyywlgmsfD

— DMar Córdoba (@dmarcordoba) March 12, 2025