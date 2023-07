Hilda Leonor Flomin, madre de Juan Bernardo Mejía Flomin, el joven que estuvo más de ocho años en estado vegetativo por una golpiza que le propinaron en una discoteca de Ibagué, aseguró que al parecer los primos Troncoso enfrentarían un proceso judicial por homicidio culposo.

“Nosotros ya nos habíamos resignado ante el actuar de la justicia. Estábamos haciendo los trámites para la cremación, cuando en Los Olivos nos dijeron que no lo podíamos cremar porque había un proceso en curso”, dijo.

Agregó: “Esto es durísimo y más duró ver que la justicia no obró. Me quedo corta en palabras. Mi Juan estuvo atado a esa cama durante nueve años, pero ya es libre. Él quedó en estado vegetativo, pero con la ayuda de Dios empezó a despertar un poco. Cuando yo llegaba a la clínica, me asomaba por una ventana y él suspiraba”.

En palabras de la señora, a la justicia le quedó grande el caso ya que aunque ellos le informaron a las autoridades que Mario Troncoso, la persona que no se presentó al proceso, estaba en una finca, nunca lo capturaron.

“Yo creo que el Señor nos está ayudando a que haya justicia terrenal. Esperamos también que otros dos miembros de la familia Troncoso, que según testigos participaron de la golpiza, los incluyan en el proceso”, indicó.

Recordó que al otro día del hecho, mientras Juan Bernardo estaba en una cama de cuidados intensivos, la familia fue a la discoteca de Ibagué donde sucedió la agresión (Rancho San Miguel), pero allá les dijeron que no había cámaras de seguridad.

La agresión ocurrió la madrugada del 25 de octubre de 2014. El sábado 8 de junio se reportó la muerte del joven que resistió 9 años en estado vegetativo.

Así fue el caso en Ibagué

Es de recordar, que los primos César y Mario Troncoso, fueron involucrados en la investigación. Aunque la familia inició un proceso penal por el delito de tentativa de homicidio, luego de dos preacuerdos, el delito quedó en lesiones personales con exceso de legítima defensa. César Troncoso fue condenado a 84 meses de prisión (siete años) y pago una indemnización de 100 millones de pesos. Aunque en principio fue beneficiado con detención domiciliaria, esta le fue revocada porque la violó. En la actualidad paga su condena en prisión. Respecto a Mario (foto), fue condenado a tres años, 11 meses y cuatro días de prisión. Luego del revuelo que generó una emisión del programa de televisión Séptimo Día, que mostró detalles del caso, ambos procesos fueron revisados.

A Mario Alejandro le fue revocado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y emitieron una orden de captura en su contra. Según el despacho, Troncoso Troncoso no había asistido a diligencias programadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, ante el cual se adelantó el trámite de reparación integral solicitado por el abogado de la víctima. En este momento, está prófugo de la Justicia.

Según la familia, Juan Bernardo ha sido el paciente que en los últimos años más tiempo permaneció en la clínica donde estuvo. “Recuerdo que cada mes mi mamá me contaba que por cada paciente que llegaba, uno partía y poco a poco fuiste el paciente que más tiempo duró en esa clínica. Llegaba gente de tu edad y con condiciones parecidas y no duraban, pero tú resistías y resistías. Tal vez tú al ver el compromiso de mi mamá, no querías hacerla sufrir con tu partida. Diste la batalla más grande que he visto en mi vida, fueron 9 años que se dicen muy rápido, pero que lograron impactar a mucha gente. Jesús nos mostró que al estar en esa cama, compartieron su palabra con cada enfermo y cada familia confundida y desorientada que llegaba”, expresó Carré Mejía Flomin, hermano de Juan.