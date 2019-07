Rodeada de los miembros del equipo periodístico de RCN, Gurisatti se vio emocionada y recibió un video que recogió varios de los momentos importantes que cubrió.

Desde la liberación de Ingrid Betancourt, el 11 de Septiembre, sus momentos en el canal NTN24, los procesos de paz con las Farc, debates presidenciales y muchos más momentos hicieron parte del recordatorio.

Pero además recibió mensajes personales de muchos de los trabajadores y compañeros del canal como el mismo Lozano, Felipe Arias, Juan Eduardo Jaramillo, el subdirector José Manuel Acevedo, Jessica de la Peña y muchos más, que fueron los que terminaron por quebrar a la dura periodista.

Sin embargo, a la hora de tomar la palabra su voz lució tan íntegra como en cualquier emisión. Al agradecer a sus compañeros, Gurisatti no dejó de recordar los momentos duros que experimentó el noticiero durante los últimos años. “Ustedes son un equipo que en medio de unas circunstancias duras, difíciles, de polarización, mantuvieron su firmeza, mantuvieron sus principios y me apoyaron”, reconoció

“Si no es por ustedes estos cuatro años hubieran sido imposibles. si no es por la fortaleza que todos los días me transmitieron, el acompañamiento y la convicción”