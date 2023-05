El presidente Gustavo Petro tuvo una reunión con los Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares. En medio del encuentro dio un discurso que apuntó a explicarles a las fuerzas militares cómo ve el Gobierno el escenario del conflicto.

Habló sobre las operaciones militares que se deben adelantar en contra de los grupos armados en el contexto de negociación y sometimiento. E hizo hincapié en el énfasis de su política en la lucha contra las rentas ilícitas de estos grupos.

En medio de esa reunión dijo: “Yo quisiera profundizarlo un poco ahora, para ver que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa, y en realidad lo que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó paz total, a mí el nombre no me gusta pero ese ya es el nombre con el que quedó”.