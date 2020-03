Según informó, en las últimas horas se conocieron los resultados de los estudios realizados que concluyeron que la mujer, de 32 años de edad, no está contagiada de coronavirus y solo tenía una infección respiratoria. Incluso, dijo, la paciente ya fue dada de alta.

“No hay coronavirus (CoVid-19) en Colombia. No hay casos sospechosos en el país y es bueno aclarar que muchas personas que han estado en lugares como Italia, España, no necesariamente han tenido contacto directo con portadores”, destacó Lesmes, citada por Blu Radio .

La funcionaria llamó a la calma a los ciudadanos y les recomendó no hacer caso a las noticias falsas que solo generan pánico.

“El coronavirus no está en el aire, no está en el ambiente. Para que se trasmita de persona a persona debe haber menos de un metro de distancia con el contagiado y además, que no esté protegido con un tapabocas”, señaló en entrevista con el diario El País, de Cali.