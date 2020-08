“ Muchos wayuu comen cactus porque no hay nada más ”, relató el abogado Carlos Balcázar, asesor de esa organización, en diálogo con El Heraldo .

A la falta de alimentos, se le suman la sequía y la falta de agua potable, que han estado presentes en esa zona de La Guajira desde hace mucho tiempo, pero que se han visto agudizados por la pandemia de COVID-19, añadió ese medio.

“Las familias acuden a los pozos o jagüeyes y no es agua potable, porque los carrotanques de la Triple A, entidad contratante de la administración municipal de Uribia, no son suficientes y algunos no cumplen con el reparto en los diferentes corregimientos”, agregó, a ese periódico, Elímenes Zambrano, miembro de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu.