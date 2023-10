La Gobernación del Valle hizo un llamado a no automedicarse al momento de sufrir una enfermedad, como el dengue.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, explicó que es muy peligroso automedicarse contra el dengue por las graves consecuencias que esto podría traer.

(Vea también: Cómo detectar y tratar el dengue, los casos siguen aumentando en Colombia)

“El dengue es una enfermedad que tiene dos tipos especiales, una enfermedad leve que es muy sintomática en la que la persona se siente muy mal, o una enfermedad grave que tiene por consecuencia el sangrado en la parte externa del cuerpo y en la parte interna; como no sabemos cuál dengue tenemos es muy importante no automedicarse, debemos evitar el uso de medicamentos que no han sido formulados por el médico”. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Asimismo, pidió a los vallecaucanos que, si sospecha que tiene dengue, influenza, zika o chikunguña, asista a un centro médico para la valoración correcta.

“El manejo de estas enfermedades es muy diferente, cualquier cuadro febril debería implicar una consulta médica. Cuando se siente tan mal como es el dengue, hay que evitar la medicación, por ejemplo, la aspirina facilita el sangrado y la complicación de la enfermedad”. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Por último, señaló que la medicación para cada una de estas enfermedades debe ser autorizada por un profesional de la salud.

“Los medicamentos deben ser formulados por el médico, debe responder a su enfermedad, a su peso, a su edad, a sus condiciones generales, a la toma de otros medicamentos si tiene. Debemos evitar siempre la automedicación”.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.