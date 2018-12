El hotel Benjamín, de propiedad del ciudadano israelí Assi Mosh, era epicentro de consumo de drogas y explotación sexual, según el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, citado por Blu Radio.

“Ahí hacían bacanales y varias veces se intervino. Varias veces se intervinieron fiestas que duraban hasta 3 días. En ellas se consumía todo tipo de drogas y se inducía a la prostitución infantil”, manifestó.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Cuestionado puente Hisgaura superó las pruebas de carga, ¿es seguro?

El recinto, que se ubica entre los cerros de Taganga y sobresalía por sus grandes terrazas y piscinas, abrió en el año 2010 y desde esa fecha comenzó a tener fama mundial por las fiestas que se organizaban, de acuerdo con El Tiempo.

No obstante, por fuera el hotel no tiene una fachada atractiva, eventualmente, para no llamar la atención y seguir en la clandestinidad como lo venían haciendo hace 9 años.

Incluso, dice Blu Radio, el hotel era promocionado en portales de internet especializados en turismo sexual.

Aún no hay una fecha para la demolición del edificio, que además se encuentra en una zona de reserva forestal y amortiguamiento, informa la emisora.

Por su parte, la Alcaldía inició un proceso de apoyo que busca resarcir los daños que negocios como el hotel Benajmín, utilizado por la red israelí de prostitución desmantelada el 9 de noviembre, han causado a los habitantes de la ciudad.