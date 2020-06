Exactamente, el bebé, que fue vacunado antes de ser abandonado, fue dejado en la avenida Murillo con carrera 44, de Barranquilla, frente al antiguo cinema, informó El Herlado, con una nota que decía:

“Ayúdenme a darle una mejor calidad de vida, ya que yo no puedo. No quiero verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo”.