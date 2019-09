Boris Román Rodríguez, defensor público de Fusagasugá, Cundinamarca, habría sido el hombre que lanzó gas pimienta en los ojos de José Alberto Gualteros, cobrador de las zonas azules de Fusagasugá, indicó el noticiero.

Según el testimonio del vigilante de zonas de parqueo del municipio, luego de cobrarle los 2.000 pesos estipulados por el gobierno local para el espacio en el que el abogado había dejado su carro, éste último le arrojó tres monedas de 100 pesos, lo insultó e intentó irse sin pagar.

Fue ahí cuando Gualteros quiso detenerlo, ante lo cual Rodríguez sacó el espray y lo roció directamente en la cara, reseñó el medio de comunicación.

“Se me lanzó con un aerosol en la mano y me quemó en la cara, los ojos”, detalló el hombre atacado.

De inmediato, continúa el relato de Noticias Uno, llegaron dos agentes de Policía cuya actitud fue “reposada con el defensor público”, mientras que al agredido, pese a las lesiones, ni siquiera lo llevaron a un centro hospitalario.

“Los policías hablaron muy bien con él, nunca le requisaron el carro ni le dijeron nada. Me subieron a la patrulla, no me llevaron al hospital, me llevaron fue a la estación de Policía”, manifestó el cobrador de las zonas de parqueo.