Este fue uno de los puntos que se abordó en el debate de este jueves en la Corte Constitucional, en donde el senador José David Name explicó parte de los alcances que tendrá el proyecto de ley 179 de 2018 que pretende crear normas de funcionamiento y de buen uso de las redes sociales.

El congresista dijo que la norma crea una herramienta para que la persona afectada por falsas informaciones o acusaciones injuriosas pueda buscar ayuda por parte de la plataforma, y solicitar que ese contenido sea “eliminado” o que se tomen correctivos en un tiempo de 72 horas.

De no hacerlo, dijo, los proveedores de servicios podrían verse involucrados en procesos judiciales que se inicien como consecuencia de la publicación y manejo de esa información.

El proyecto “tiene por objetivo regular las condiciones básicas para proteger la honra y buen nombre de los ciudadanos, cuando de ellos se hacen publicaciones en redes sociales o sitios web”, explicó Name en la Corte.

Eso sí, el senador aseguró que la norma no pretende “coartar la libre expresión”, y puso como ejemplo los linchamientos y suicidios que se habrían dado por cuenta de noticias e informaciones falsas que se difundieron masivamente desde perfiles anónimos.

Pero para Joan Barata Mir, experto internacional en libertad de expresión, en estos casos “el anonimato está especialmente protegido por estándares internacionales e interamericanos”, motivo por el que la solución no es atribuir toda la responsabilidad a las plataformas, sino al usuario que difundió esa información.

“Puede haber excepciones, cuando una plataforma haya recibido una comunicación judicial, pero como regla general el responsable es quién difunde. No podemos otorgarles la responsabilidad de definir cuando un contenido es difamatorio y cuando no. Darles una función casi jurisdiccional es empeorar el problema”, dijo Barata Mir en la Corte.

En cuanto al tema de regulación, el penalista de la Corte Suprema de Justicia Mauricio Pava explicó que en el país ya existen normas para castigar excesos y abuso en las redes, y que por eso no se necesita crear nuevas leyes, sino compromiso para aplicar bien las que hay.

Al debate también asistió Lorenzo Villegas, representante de Google, que dijo que las plataformas digitales “no deben ser responsables por lo que suben terceros”.

Lo mismo cree Luis Alfredo Barragán, de Facebook, que aseguró que en caso de que haya una orden para remover una información de la plataforma se debe identificar ese contenido específico, pues de lo contrario “se caería en monitoreo proactivo, el cual puede desconocer la libertad de expresión”.

