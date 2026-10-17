Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Hoy se conmemora un año desde la muerte de Dayana Patricia Trujillo Guayabo, periodista que perdió la vida tras un accidente de tránsito en Ibagué. La comunicadora sufrió graves heridas luego de un siniestro en la madrugada del 14 de octubre de 2025, cuando conducía una motocicleta cerca de la vía al aeropuerto Perales. De acuerdo con la información recogida, la moto impactó contra un taxi que estaba detenido en ese sector.

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Tras el accidente, Dayana fue trasladada de inmediato a la clínica Medicadiz, específicamente en el sector de La Samaria, donde los médicos debieron internarla en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la severidad de sus lesiones. Durante esos días, sus familiares, colegas y ciudadanos se unieron en cadenas de oración, a la espera de noticias alentadoras sobre su estado de salud. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico y a la solidaridad expresada por quienes seguían su recuperación, la periodista falleció el 17 de octubre de 2025.

Días después del accidente, el caso volvió a captar la atención pública debido a la difusión de un video que mostraba las circunstancias que antecedieron la tragedia. Según las imágenes, el taxi permanecía detenido sobre la vía, enfrente de unas bodegas cerca del Parque Deportivo, aparentemente sin las luces estacionarias activadas. Además, se evidencia que en el momento de la colisión había lluvias, lo que habría dificultado la visibilidad y las condiciones de la carretera.

El conductor del taxi, según su propia versión citada en la información disponible, explicó que detuvo el vehículo por la necesidad de limpiar el vidrio, empañado por la lluvia. Relató que, mientras lo hacía, sintió un impacto en la parte trasera del automotor y que, al descender, presenció la magnitud de los hechos.

Más allá del dolor causado por su ausencia, Dayana se había consolidado como una figura valiosa en el periodismo de Tolima por su cercanía con la comunidad y su trabajo al presentar noticias en video. En marzo de 2025, la Asociación Tolimense de Locutores le otorgó el Micrófono de Oro en reconocimiento a su profesionalismo y compromiso. Su partida dejó una huella entre colegas y ciudadanos, quienes recordaron su generosidad y pasión por la profesión. Un año después, su legado sigue vivo en el gremio periodístico de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Dayana Patricia Trujillo Guayabo y cuál fue su legado en el periodismo tolimense?

Dayana Patricia Trujillo Guayabo era una periodista reconocida en Ibagué por su forma empática y profesional de presentar informaciones, especialmente en video. Según la información, en marzo de 2025 recibió el Micrófono de Oro de la Asociación Tolimense de Locutores, lo que evidencia su prestigio en la región. Su capacidad para conectar con las personas y el compromiso en su labor periodística fueron resaltados por sus compañeros y ciudadanos, quienes lamentaron profundamente su pérdida.

¿Cómo ocurrieron los hechos del accidente de tránsito donde falleció Dayana Patricia Trujillo?

El accidente que le causó la muerte sucedió la madrugada del 14 de octubre de 2025, cuando Dayana se movilizaba en motocicleta por la vía al aeropuerto Perales, en Ibagué. De acuerdo con los datos reportados, la moto chocó contra un taxi detenido en la carretera, que estaba aparentemente sin luces estacionarias y bajo una intensa lluvia. El conductor del taxi indicó que se detuvo para limpiar el vidrio empañado por la lluvia, lo que desencadenó la tragedia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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