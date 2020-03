Siendo una ciudad que solía distinguirse por su clima despejado y su sol abrasador, las imágenes que han trascendido los últimos días resultan chocantes: una humareda tan espesa que parece niebla cierra el cielo casi por completo e incluso inunda las calles de la ciudad.

Desde este lunes, los habitantes de esa ciudad buscan llamar la atención del Gobierno con el hashtag #SOSCúcutaSeAsfixia:

Como se suele ver el cielo desde mi ventana/ como se ve ahora. No más contaminación en Cúcuta! #SosCucutaSeAsfixia @IvanDuque @CORPONOR @ingjairoyanez pic.twitter.com/sTEiKXgDrH

Esta situación se salió de control. 5am y me acaba de despertar una reacción alérgica al humo que está en uno de sus peores momentos. Estoy ahogada, me arden los ojos y no veo solución a esto. Que alguien nos ayude #SosCucutaSeAsfixia pic.twitter.com/CZ6PrBm4O1

— Juliana Cáceres (@julianacaceres2) March 31, 2020