A primera hora del viernes ya era notoria la gravísima situación del aire en Cúcuta:

En el transcurso del día se dijo que las autoridades de la ciudad de Ureña habían sofocado las llamas.

Sin embargo, en la noche volvieron a reportarse humaredas afectando de manera significativa a la ciudad:

En la población fronteriza, Ureña, Estado Táchira dese hace varios dias, especialmente en la madrugada se están quedando desechos, basuras, y el humo y olor es impresionante, no se puede respirar bien. Cúcuta a esta hora no duerme! No es neblina, es humo tóxico! #Cucuta SOS pic.twitter.com/eXLldF8fR8

Querido @IvanDuque, en el dia de hoy (bueno noche), me gustaria informarle que la ciudad de Cúcuta se encuentra mamada, bueno digamos que la ciudad no!, pero yo si!

El problema tan hp que tenemos con la quema de basuras de ureña es inaguantable. el humo no me deja respirar! pic.twitter.com/clsZrecUek

— Alejandro Duarte (@lalejo622) March 28, 2020