El Día de la Ascensión, también conocido como Fiesta de la Ascensión, se celebra el 22 de mayo y es un día festivo en Colombia teniendo en cuenta las tradiciones religiosas locales.

Esta fiesta fue nombrada así porque se conmemora cuarenta días después del domingo de resurrección, el cual se celebró el pasado 9 de abril de 2023 para culminar la Semana Santa.

Es de importancia resaltar que esta fecha es considerada muy importante para los creyentes en la religión, quienes piensan firmemente que la Ascensión de Jesús es una clara señal de que él es el Mesías, el elegido por Dios para salvar a los hombres de sus pecados.

¿Qué se celebra el 22 de mayo en Colombia?

Los creyentes destacan que la Ascensión de Cristo marca la llegada de Jesús al reino de los cielos, sin embargo, se estima que volverá a ser visto en la Tierra para el final de los tiempos.

Además, se recuerdan importantes pasajes bíblicos, como es el caso de Mateo 28: 18-20, donde se indica que Jesús se refirió de la siguiente forma a sus apóstoles: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos“.

Cabe mencionar que en el Día de la Ascensión de Jesús, los colombianos que son creyentes lo celebran con diferentes actividades, pues se ajusta para el domingo donde en la Iglesia celebran la eterna bondad y generosidad de Dios. Esto incluye oraciones, cantos y festivales religiosos.

