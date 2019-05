La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) explicó que las autoridades de tránsito están reforzando sus medidas de control y vigilancia para exigir que los usuarios de motos cumplan con las características adecuadas que debe tener este implemento. Según la Agencia, dependiendo del perímetro de su cabeza, las tallas son las siguientes:

Además, el uso del elemento de retención o broche asegura que, en caso de choque, el casco se mantenga sujeto a la cabeza y no salga expulsado, complementó la entidad.

“Si no es de la talla correcta o no se abrocha, no lo podrá proteger adecuadamente”, dice la autoridad.