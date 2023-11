Para nadie es un secreto que el COVID-19 generó varias dificultades para las instituciones médicas, sin embargo, los hospitales de Colombia se adaptaron a los desafíos. Latam Business Conference fue el encargado de hacer el ‘Top Ranking Latam Best Hospitals’; en este listado se incluyeron tanto instituciones de salud públicas como privadas.

Según la revista Newsweek, para este año se tomaron en cuenta 2.300 hospitales en 28 países, incluyendo uno nuevo en la lista, Taiwán. En el caso de Colombia, se incluyeron 19 clínicas en una selección de 39 de toda Latinoamérica. Un hospital del país clasificó dentro de los 250 mejores hospitales del mundo, cabe aclarar que otros centros de salud del continente ingresaron, como el hospital Albert Einstein de Brasil que quedó en el puesto 34.

(Vea también: Bebé habría fallecido en hospital de Medellín porque no había especialista para atenderlo)

La institución médica que representa al país es la Fundación Valle de Lili de Cali, que ocupó la posición 162 a nivel global.

¿Qué se tuvo en cuenta para calificar a los hospitales?

Cada hospital está clasificado mediante una puntuación. Este análisis solo es comparable entre hospitales del mismo país, pues no es posible hacer distinciones de los resultados entre todos los territorios. Por ejemplo, un porcentaje de 90 en el país A, no significa necesariamente que sea un mejor hospital que uno del B, por lo que no es posible armonizar los datos.

Se tuvieron en cuenta 4 puntos para la calificación:

E ncuestas en línea para médicos, directores de hospitales, profesionales de la salud. En este caso se hizo con 80.000 personas. Resultados de las encuestas de experiencias del paciente. Los datos se tomaron de la s compañías de seguros, ya que suelen realizar encuestas a los pacientes después de la hospitalización. Que incluyen satisfacción general con el hospital, recomendación del hospital y atención médica. Métricas de calidad hospitalaria, datos sobre el tratamiento y medidas de higiene. Se utilizan fuentes públicas. Encuesta de implementación de ‘Proms’. Según la revista Newsweek, estos se definen como cuestionarios estandarizados y validados por los pacientes, para medir su percepción sobre su bienestar funcional y calidad de vida.

(Vea también: Urgencias en hospitales de Medellín están colapsadas; hay alerta por inicio de diciembre)

¿Qué es la Fundación Valle de Lili de Cali?

Hacia finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, no existía en la ciudad de Cali un lugar para tratar pacientes de alta complejidad, por lo que se tenían que remitir sus pacientes a otras ciudades o países. Así lo cuenta el hospital en su página web.

La Fundación Valle de Lili empezó a funcionar en la sede Centenario en marzo 3 de 1986, con el servicio de pruebas y laboratorio clínico. Posteriormente comenzaron a tratar consultas de cardiología y así gradualmente fueron abriendo las unidades de nefrología, diálisis, oncología, ortopedia y más. Hasta 1993 se trasladan al norte de la ciudad, (calle 23 DN #4N-21) donde está ubicada actualmente.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.