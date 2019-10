green

El tema surgió en una entrevista de Blu Radio en la que también estaba presente el candidato Hollman Morris, con el que se debatía la pertinencia entre los dos tipos de metros.

Petro hablaba de la inconveniencia de un metro elevado, mencionado el ruido y la vibración que este causaría para los vecinos del mismo. Fue entonces que la periodista dijo que “en el metro subterráneo también, en el metro subterráneo sale humo, los vapores, tiembla el piso”.

El senador se detuvo: “Mira, no puede salir humo de un metro subterráneo”, dijo, a lo que ella respondió: “Claro que sí, ¿en Nueva York no sale humo por toda la ciudad? ¿En invierno? ¿El vapor?”.

Ante el evidente error, que parece que la producción también le hizo ver a la conductora de la entrevista, Petro intervino con una explicación imprecisa: “Lo que tu ves del humo que sale en Nueva York —con respeto te lo digo– es el vapor de agua por derretimiento de hielo en ciudades invernales. Por el calor de las casas, de los edificios, evapora”, aseguró.

La explicación estuvo cerca, mucho más que la de De la Torre. La BBC explica que aquel vaho tan característico de esa ciudad efectivamente es vapor de agua. Sin embargo, no necesariamente es por hielo y tampoco porque el calor de las casas lo evapore.

Es al contrario. Se trata del sistema de calefacción urbana más grande del mundo; un complejo sistema de tuberías que pasan por debajo de la ciudad y llevan el vapor que generan calderas para calentar los enormes rascacielos, indica ese medio. Es un servicio público que también genera electricidad y ha sido clave para el desarrollo de la enorme metrópolis de la costa este, añade.

En conclusión, en lo que sí tuvo razón el congresista es en enfatizar por qué el vapor subterráneo no tiene nada que ver con el metro:”Porque es eléctrico. La electricidad como energía, que es diferente al diésel, no usa motores de combustión. El motor eléctrico no produce emisiones”, explicó.

Esta fue la entrevista completa, con el segmento en cuestión en el minuto 45:08: