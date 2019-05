La salida de Coronell la dio a conocer este martes el mismo columnista por medio de un trino, en el que dijo que “Felipe López (fundador)” le había comunicado “la decisión de la empresa de cancelar” su espacio.

Por eso, las reacciones no se hicieron esperar ya que varios usuarios relacionaron este hecho con la columna que Coronell publicó el fin de semana, en donde cuestionó que la revista no sacara la investigación sobre el Ejército si la tenía lista antes que el The New York Times, que sí ventiló esa información.

Uno de los primeros en reaccionar fue el periodista Guillermo Prieto, que calificó como “muy grave para la prensa en Colombia” el hecho de que Semana sacara a Coronell: “Y yo que iba a renovar mi suscripción”, dijo.

Terrible, @RevistaSemana cancela la Columna de @DCoronell . Muy grave para la prensa en Colombia. Y yo que iba a renovar mi suscripción. — Pirry (@PirryOficial) May 28, 2019

En redes sociales el tema también fue tendencia, tanto que usuarios crearon la etiqueta #SemanaCensura para cuestionar la decisión.

Estas son otras reacciones de personalidades, al respecto.

Estupefacta con la actitud de @RevistaSemana. El Felipe López que conocí era audaz, aún en los términos más amplios de la democracia informativa. El de hoy, deshace con una mano lo que construyó la otra: el prestigio de su revista. Lo lamento mucho por él y por el periodismo. — CeciliaOrozcoTascón (@CeciliaOrozcoT) May 28, 2019

Muy lamentable la noticia de @DCoronell, todavía la estoy digiriendo: le expreso toda mi solidaridad y espero explicaciones de la casa periodística cuya bandera ha sido la libertad de expresión. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) May 28, 2019

Y @RevistaSemana se pone en modo autodestrucción. Apagaron el incendio con gasolina. Sus directivos tomarán té mientras su reputación arde, dirán que el problema son las redes sociales, y hablarán del futuro del periodismo. En un Foro. Semana. https://t.co/Y1Dtv7ZKzh — Carlos Cortés (@CarlosCortes) May 28, 2019

Qué craso error de Felipe López. Lo invito a reflexionar. Si los medios no tienen capacidad autocrítica cómo piden al resto de la sociedad tenerla?

En 2009 @ELTIEMPO también me echó por criticarlo en una columna por sus conflictos de interés con el gobierno. La censura se repite https://t.co/ICVW6vljCV — Claudia López (@ClaudiaLopez) May 28, 2019

¿Semana debía cancelar la columna de @dcoronell tras su columna cuestionando la revista? ¿No bastaba con responder de frente a sus lectores los cuestionamientos hechos por Daniel? En mi opinión: pierde Semana. Gana Daniel. https://t.co/taOYYYcwXX — Juan Pablo Calvás (@JuanPabloCalvas) May 28, 2019

Una decisión que pone en jaque aún más la libertad de expresión en Colombia. Incluso si se trata de una determinación de medios de comunicación privados como el caso de la @RevistaSemana La autocrítica de la prensa siempre es oportuna y sana! https://t.co/g4xa6sm9Wa — Erika Fontalvo (@ErikaFontalvo) May 28, 2019

El periodista audaz y talentoso que fue Felipe López hace 30 años hoy no es más que un viejo pendejo. En buena hora sale el gran @DCoronell de ese garaje donde se desvalija la verdad que es hoy @RevistaSemana — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) May 28, 2019

Y después las empresas "periodísticas" se quejan de que pierden lectores… https://t.co/ZvU3kIAiLB — martín caparrós (@martin_caparros) May 28, 2019

Qué terrible decisión la de retirar las columnas de Daniel Coronell. Hasta aquí llegué con Semana. Así no es. — Wally. (@MeDicenWally) May 28, 2019

Llegó Vicky y se fue Coronell.

Vienen semanas difíciles. — Pascual Gaviria (@rabodeajip) May 28, 2019

Las columnas de Daniel Coronell eran uno de los principales activos de la Revista Semana. Una pérdida inmensa y un mensaje muy negativo el que envían al despedirlo por sus preguntas pertinentes. Un día triste para el periodismo. Lo seguiremos leyendo donde sea que llegue. — Fernando Posada (@fernandoposada_) May 28, 2019

¿Si un medio se atreve a prescindir de alguien como Coronell, qué se espera para los demás periodistas que no tienen la misma influencia? Con razón tanto miedo y sumisión en ese gremio. — Rebeca González (@_ajaytuque) May 28, 2019

Pérdida inmensa para la Revista Semana y para el periodismo colombiano. Los ataques de lado y lado a Coronell son prueba de su imparcialidad y capacidad investigativa. Me temo que los usuarios castigaremos la decisión de la revista.#LibertadDePrensaYa https://t.co/nWECfDSCYt — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) May 28, 2019

No entiendo qué está pasando en @RevistaSemana. Escribí ahí durante años; Felipe López, Rodrigo Pardo y @asantosrubino jamás me colgaron una columna; lo mismo le pasaba a @DCoronell. La revista era un espacio libre. Lo único nuevo que veo se llama Gilinski. — Héctor Abad F. (@hectorabadf) May 28, 2019

@RevistaSemana sale de su más influyente y leído columnista.

Qué golpe para la libertad de expresión, la moral y el periodismo investigativo.

Es como una tusa para nosotros los suscriptores y para los reporteros que hemos visto en la revista un modelo de hacer bien el trabajo. — Mábel Lara (@MabelLaraNews) May 28, 2019

La revista semana es una empresa como cualquier otra y si quieren echar a Daniel Coronell, pues que lo hagan. No se llama censura, se llama reducción de personal tóxico, ojalá sigan así con un payaso y youtuber de 40… — Sergio D. Rodriguez (@SdrodriguezT) May 28, 2019

¡Qué tusa, Daniel! @RevistaSemana pierde a lo mejor que tenía. Admiración absoluta hacia lo que haces. — María Paulina Baena (@mapatilla) May 28, 2019