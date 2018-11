Los cuestionamientos contra Miguel Uribe Turbay empezaron luego de que el exfuncionario publicara un video, este sábado, en el que se muestra partícipe del evento en el que unas 4.300 personas se reunieron en la Plaza de Bolívar para rechazar la violencia contra las mujeres.

Uribe Turbay acompañó su publicación con un mensaje en el que resalta el récord de asistentes, en su mayoría mujeres, que se unieron para decir “no a la violencia” y pedir respeto por sus derechos.

No a la violencia. pic.twitter.com/rM4ZRDyFCC

Pero el exfuncionario, que suena como posible candidato para la Alcaldía de Bogotá, recibió una andanada de críticas por parte de quienes no olvidan lo que dijo luego de que la familia de Rosa Elvira Cely demandara, en agosto de 2014, a Policía, Fiscalía y secretarías de Gobierno y de Salud del Distrito, con el argumento de que estas instituciones no actuaron de manera competente a la hora de abordar el caso.

Pero la Secretaría de Gobierno, en cabeza de Uribe Turbay, emitió un documento en abril de 2016 para responder la demanda, y el argumento de entrada fue “culpa exclusiva de la víctima”.

A propósito de este tema, la columnista Carmenza Zá revivió un escrito que compartió en el portal Cuestión Pública, y en el que hizo referencia a los argumentos que dio la entidad sobre el caso Rosa Elvira cuando Uribe Turbay estuvo al frente.

Por lo anterior, la publicación del exfuncionario se llenó de decenas de comentarios en los que le recuerdan la respuesta durante su gobierno, su nuevo apoyo a las mujeres y su supuesta campaña.

“Romper récords” contra la violencia a la mujer no es prender luces, sino materializar los derechos, protección y no revictimización contra la mujer. Lo que si rompió fue el récord de descaro con la contestación de demanda de la Secretaría hace dos años. pic.twitter.com/nTN6PSDjA1

Primera vez que este señor sale a la plaza, no a protestar o a manifestarse, sino a lamber y aprovecharse de un acto publico para hacer campaña ! #NoMasTurbay #AsiNoEsMiguelito

Ah pero Rosa Elvira Cely si se merecía y se buscó que la violaran y empalaran cierto? Ni le queda regular hablar de los derechos de la mujer.

— Thank you, Next ® (@JimPrieto) 25 de noviembre de 2018