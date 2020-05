green

El director del informativo ‘6 AM Hoy por hoy’, en su particular estilo de juego de palabras, también dijo que, en esa fuerza, inmersa nuevamente en un escándalo que ha trascendido fronteras, “no necesitan del coronavirus para poner el mundo al revés”.

Su opinión cierra filas con la de otros pocos medios, como El Espectador y unos cuantos periódicos regionales, que se manifestaron este lunes para descalificar el uso de recursos públicos para chuzar a periodistas, incluso de Estados Unidos, país que apoya con recursos a las Fuerzas Armadas colombianas.

“Están usando dineros públicos y recursos, que nos confían países aliados, en la bajeza de espiar a ciudadanos que no están al margen de la ley”, criticó Gómez en su editorial. “Estados Unidos gira plata para que combatamos el narcotráfico y aquí la emplean para ‘perfilar’ periodistas, muchos de ellos corresponsales de ese país que cubren la fuente militar y de orden público”.

“Es un espionaje y un atropello que viene sucediendo con el visto bueno de altos oficiales y el desentendimiento del Gobierno. Nada de ruedas sueltas”, subrayó el periodista. “Siguen los uniformados empeñados en etiquetar como adversarios y enemigos a quienes no marchan al compás que dictan desde la cúpula: la vida de los otros, pero no de los otros dedicados a la delincuencia, a la ilegalidad, al terrorismo”.

Insistió en que “lo más triste es que el Gobierno y las propias Fuerzas Militares no están haciendo mucho”, y dijo que el viernes se ofreció “a las carreras” una rueda de prensa para anunciar medidas y retiros “solo porque Semana, horas antes, había tenido la delicadeza de consultar al Gobierno su posición sobre lo que iba a publicarse”.

“Sigue el Gobierno y el Ejército reaccionando solo cuando la prensa denuncia, prefiriendo barrer la mugre debajo del tapete si no hay artículos o revelaciones periodísticas de por medio. Y sigue tristemente quedando muy claro que no son hechos aislados, sino que en el Ejército de hoy hay una política seria de espiar a quienes están en la legalidad y osan cuestionar las actividades militares, lo cual, no olviden, es una garantía de la República que están desconociendo todos los oficiales implicados”, advirtió Gómez.

Y concluyó con otra de sus metáforas: “Para decirlo en términos que entendería hasta un bachiller recién entrado a filas: que vuelvan los tiempos en que los recursos de inteligencia del Ejército se usaban para perseguir a los malos y no para acosar a los buenos”.