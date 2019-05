green

Entiende El Espectador, en su editorial de este viernes, como “válido” el hecho de que Martínez haya renunciado “si no logró aportar las pruebas contundentes que aún hoy dice haber presentado”. Y también califica como “encomiable” que el exfiscal se retirara “si no estuvo de acuerdo con los compromisos que asumió el Estado con las Farc para su desmovilización, [y] porque no logró cambiar lo negociado”.

“Pero que, en lugar de acatar las decisiones judiciales y obrar dentro del Estado de derecho que dice defender con su renuncia, haya escogido dar un manotazo sobre la mesa para dejar un manto de duda sobre la institucionalidad y sobre el Acuerdo de Paz, llamando incluso a una movilización ciudadana en su contra, no tiene presentación”, lamenta el rotativo bogotano.

La postura de El Espectador frente al caso de la renuncia de Martínez contrasta con la de El Tiempo, que, hasta ahora, es el único medio influyente que lamenta la dimisión del fiscal y le pide abiertamente que se quede en el ente acusador.

Pero El Espectador no ahorra comentarios negativos en su editorial para Martínez. Le dice, por ejemplo, que “achacarle el fracaso en esa lucha [contra el narcotráfico] al proceso de paz resulta oportunista y malintencionado”.

También descalifica al exfiscal por “dejar la idea de que el país quedó en manos de la criminalidad con su salida forzada”. Eso, para El Espectador, “es una exageración presuntuosa y desconsiderada con los representantes de la justicia colombiana, incluida la Fiscalía misma que representó durante todos estos años”.

Y le baja el tono a la renuncia, pese al “panorama de caos sin salida que surgió con el anuncio de su retiro”, pues sostiene que, en sentido estricto, “no ha sucedido nada diferente que el paso al costado de un funcionario que perdió una dura batalla en la marcha natural de un sano equilibrio de poderes. Eso no es motivo para desestabilizar las instituciones ni decirle al país que hay que derrumbar la justicia transicional”.

El diario le recuerda a Martínez que fue precisamente en el marco de esa justicia, surgida del compromiso del Estado colombiano, que la JEP tomó la decisión sobre ‘Santrich’. Y le da un último guantazo al exfiscal: “Querer sacar de contexto la decisión y sugerir que se trata de un golpe al Estado de derecho es […] pura politiquería barata”.