El caso más reciente, según Noticias Caracol, ocurrió en el sur de Bogotá, cuando los criminales se llevaron la moto de un ciudadano. El informativo habló con la víctima, que relató cómo fue objeto de extorsión.

“Publiqué en redes sociales a ver si alguien había visto mi moto (…) al día siguiente me empezaron a llamar y me pidieron cierta cantidad de dinero. Después, llamaron muchas personas a pedir diferentes cifras y eso me dio desconfianza y no accedí al rescate de la moto”, dijo el hombre al noticiero.