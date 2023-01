Al parecer, las víctimas iban por carretera cuando sintieron que una falla mecánica estaba afectando el vehículo, por lo que el hombre decidió bajarse a revisar. Posterior a eso, los ‘pillos’ los interceptaron sin mediar palabra mientras los intimidaban con armas de fuego.

Los encapuchados procedieron a revisar el vehículo para tomar las pertenencias, mientras las víctimas pasaban el susto de sus vidas.

Momentos posteriores al hurto, los individuos huyeron rápidamente del lugar. Por su parte la pareja inmediatamente buscó ayuda de las autoridades y se dirigieron al puesto de policía del Guamo.

Sin embargo algunas versiones dan cuenta de que no recibieron el apoyo necesario por parte de los uniformados, ya que no había personal de turno en ese momento.

“A mi pareja lo encañonaron tres de ellos, mientras que a mí me amenazaban cuatro más, revolcaron todo y se llevaron lo que encontraron. Buscamos ayuda y nos indicaron que fuéramos a la Estación de Policía en el Guamo. Pese a que por la ubicación del Iphone supimos que los delincuentes se encontraban todavía en la zona, los uniformados no quisieron realizar el acompañamiento correspondiente, manifestando que solo estaban dos de turno y no podían abandonar la Estación”, puntualizó.