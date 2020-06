green

“El problema son las aglomeraciones y la cultura que tenemos frente a esto”, agregó el funcionario en el informativo y pocas horas después se conoció que, este viernes, Colombia tuvo un triste récord de contagios por COVID-19.

Tres mil de esas cinco mil fiestas se dieron solo el pasado puente festivo, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Salud este 24 de junio y en los que incluyó una información sobre el día sin IVA, que en su próxima jornada tendrá cambios, luego del caos que hubo en la del 19 de junio.

En algunos de esos festejos se han visto involucrados hasta alcaldes, como es el caso de un parrandón en Natagaima, Tolima, por el que le abrieron investigación a un mandatario.

Es tal la indisciplina de los ciudadanos, no solo en lo relacionado con las parrandas, sino con el distanciamiento social en general, que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó esta semana que “es probable” que deban tomar “medidas más drásticas”, registró el Ministerio en su Twitter, como se puede leer en los trinos que publicamos al final de esta nota.

“Si no hay disciplina social, si no se guardan los distanciamientos, si siguen haciendo fiestas clandestinas, el no uso de tapabocas permanente, difícilmente tendremos un efecto positivo. Por lo cual el llamado es urgente a la ciudadanía para que nos cuidemos porque en la medida que lo hagamos podemos tener un efecto sobre nuestra población. Recordemos que por el COVID-19 la gente puede morir”, agregó el Ministro en otra comunicación reciente.