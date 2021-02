En entrevista con Pulzo, el profesional de la salud manifestó que en la actualidad no existe una investigación seria que certifique la seguridad y efectividad de esa vacuna contra el coronavirus, llamada técnicamente CoronaVac.

“Voy hacer honesto. A mí me preocupa que llegue a Colombia. La verdad no sé nada de esa vacuna. No hay un estudio que me pueda dar una recomendación científica sobre ella. Yo no me la pondría por que China no ha mostrado los resultados de las pruebas”, precisó.